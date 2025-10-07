Маленькая девочка сварилась в чане с молоком в Индии

Маленькая девочка в Индии упала в чан со вскипяченным молоком на кухне школьной столовой — спасти ребенка не удалось, она сварилась заживо. Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в издании Mothership.
Трагедия произошла в конце сентября в селе Буккарайасамудрам штата Андхра-Прадеш. Охранница учебного заведения взяла с собой на работу маленькую дочь по имени Акшита.
Ребенок увидел кошку, погнался за ней, после чего оказался на кухне. Там девочка споткнулась и упала в большую кастрюлю с вскипяченным для учеников молоком — чан поставили остывать под вентилятор.
Мать Акшиты находилась там же — она сразу же достала дочь из кастрюли. Врачи госпитализировали ребенка с тяжелыми ожогами. Позже ее перевели в более крупную районную клинику.
Специалисты на протяжении трех дней пытались спасти Акшиту, однако она скончалась от полученных травм, уточнили в газете.
В прошлом году произошел похожий случай — пьяный москвич с лишним весом погиб от ожогов, застряв в горячей ванне. Мужчину увезли в больницу с ожогами 22 процентов поверхности тела.