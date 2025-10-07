Ликвидация задымления на полигоне ТБО во Владивостоке продолжается — объект закрыт

Напомним, в понедельник, 6 октября, полигон ТБО загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчета. К 12.00 часам были привлечены дополнительные силы в количестве 10 самосвалов. По факту происшествия природоохранная прокуратура проводит проверку. Директору ГКУП «ПЭО» было внесено представление. Руководитель полигона получил требование о явке в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).