Ликвидация задымления на полигоне ТБО во Владивостоке продолжается — объект закрыт

Приём отходов на полигон ТБО на улице Холмистой во Владивостоке временно приостановлен. Возгорание на территории локализовано, ликвидация задымления продолжается в круглосуточном режиме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского экологического оператора (ПЭО).
В целях скорейшего возобновления приёма отходов на полигоне ведутся круглосуточные работы по созданию временной площадки. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября 2025 года.
В связи с пожаром Роспотребнадзор Приморского края организовал мониторинг качества атмосферного воздуха. По результатам проверок превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Во власти дыма и огня — кадры крупного пожара на полигоне ТБО во Владивостоке.
Фоторепортаж.
Напомним, в понедельник, 6 октября, полигон ТБО загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчета. К 12.00 часам были привлечены дополнительные силы в количестве 10 самосвалов. По факту происшествия природоохранная прокуратура проводит проверку. Директору ГКУП «ПЭО» было внесено представление. Руководитель полигона получил требование о явке в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).