Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидация задымления на полигоне ТБО во Владивостоке продолжается — объект закрыт

Опасных веществ в воздухе после горения бытового мусора не выявлено.

Источник: PrimaMedia.ru

Приём отходов на полигон ТБО на улице Холмистой во Владивостоке временно приостановлен. Возгорание на территории локализовано, ликвидация задымления продолжается в круглосуточном режиме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморского экологического оператора (ПЭО).

В целях скорейшего возобновления приёма отходов на полигоне ведутся круглосуточные работы по созданию временной площадки. Очаги задымления планируется пересыпать к 9 октября 2025 года.

В связи с пожаром Роспотребнадзор Приморского края организовал мониторинг качества атмосферного воздуха. По результатам проверок превышений допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Во власти дыма и огня — кадры крупного пожара на полигоне ТБО во Владивостоке.

Фоторепортаж.

Напомним, в понедельник, 6 октября, полигон ТБО загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 4 пожарных расчета. К 12.00 часам были привлечены дополнительные силы в количестве 10 самосвалов. По факту происшествия природоохранная прокуратура проводит проверку. Директору ГКУП «ПЭО» было внесено представление. Руководитель полигона получил требование о явке в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).