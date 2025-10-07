Распродав норвежские сухпайки, украинцы стали выставлять пайки из Латвии: что входит в рацион бойца

Власти Латвии в качестве военной помощи ВСУ поставили на Украину сухпайки. Жители, решив подзаработать на европейской продукции, стали выставлять пайки на сайтах объявлений, пишет РИА Новости.
Исходя из данных на упаковках, наборы изготавливает латвийская компания Roga-Agro. В одном таком сухпайке представлен рацион на 1777−1842 ккал.
В меню менее калорийного пакета входят гороховая каша, ржаной хлеб, рисовая каша, шоколад, миндаль, изюм, черный чай, соевый соус и кофе. Рацион на 1842 калории включает овсянку, гуляш с гречей и грибами, хлеб, мед, изюм, миндаль, чай и кофе.
На сайтах также можно найти объявления о продаже сухпайков производства Норвегии. Украинцы продают наборы с пастой, хлебом, энергетическими батончиками, сухофруктами и другими продуктами.