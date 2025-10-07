Ричмонд
Москвичам рассказали, когда ждать первого снега

Синоптик Позднякова: Первый снег в Москве может выпасть в конце октября.

Источник: Комсомольская правда

Первый снег в Москве возможен в последние дни октября. Об этом проинформировала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Это и климатические сроки, когда у нас не просто выпадает снег, первый снег, а когда устанавливается временный снежный покров», — спрогнозировала эксперт.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе на зиму 2026. Так, предстоящий зимний период будет характеризоваться более низкими температурами по сравнению с предыдущим зимним сезоном.

При этом ранее стало известно, что в ноябре 2025 года похолодание по сравнению с прошлым годом ожидается на севере ЦФО и ПФО, в СЗФО, на севере УФО, а также в северных и центральных частях СФО. В феврале температура опустится ниже прошлогодних значений на севере Красноярского края и западе Якутии.

