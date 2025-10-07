Мужчина напал с топором на священника УПЦ в Кривом Роге

Неизвестный мужчина напал с топором на священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в нескольких местных изданиях.
Инцидент произошел в ходе литургии еще в воскресенье, 5 октября. 35-летний житель неожиданно решил расправиться со священнослужителем. Обошлось без ранений — мужчина смог только сбить головной убор топором с потенциальной жертвы.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали дебошира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал РЕН ТВ.
В этот же день следствие предъявило обвинение 36-летнему мужчине, который подозревается в убийстве своего знакомого в квартире дома в Солнечногорске. Потерпевший скончался от удара топором.
Ранее москвич также попытался убить своего родственника на даче в Ступине. В качестве орудия он выбрал топор, которым нанес удар в голову потерпевшему. Пострадавший выжил, а вот подозреваемого задержали правоохранители.