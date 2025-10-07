В Океании случилось землетрясение: что говорят ученые

Специалисты зафиксировали землетрясение у берегов Фиджи в Океании. Силу подземных толчков оценили в 5,6 балла. Об этом оповестили в австралийском государственном геологическом бюро.
По версии ученых, эпицентр сейсмособытия располагался в 35 километрах к югу от берега Кандаву. На острове живет порядка 10 тысяч человек. О пострадавших информации не поступало.
Очаг землетрясения залегал на глубине 550 километров. Угрозы цунами не последовало.
Во вторник, 7 октября, землетрясение также произошло на территории Забайкальского края. Данных об уровне интенсивности пока не поступало. Известно, что подземные толчки ощущались недалеко от поселка Новая Чара. Последствий на земле нет. О пострадавших также не сообщалось.