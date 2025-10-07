Трамп назвал Грету Тунберг баламуткой и призвал провериться у врача

Американский лидер Дональд Трамп считает шведскую активистку Грету Тунберг сумасшедшей. Соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
— Она просто баламутка. У нее проблемы с контролем гнева. Я думаю, ей стоит обратиться к врачу. Она такая сумасшедшая, — цитирует президента США RT.
3 октября ЦАХАЛ установил контроль над 42 судами, входившими в состав флотилии «Сумуд», в которой участвовала Тунберг. Все корабли шли на прорыв блокады сектора Газа.
После активистка начала жаловаться на клопов в ее камере, а также недостаток предлагаемой питьевой воды и еды. Девушка возмутилась суровым обращением со стороны полиции и неудобством самой камеры.
Днем ранее шведскую экологическую активистку и еще 170 ее единомышленников из «Флотилии стойкости» депортировали из Израиля в Грецию и Словакию.
Известно, что с территории страны уехали 28 французов, 27 граждан Греции, 15 граждан Италии и девять подданных Швеции. Кроме того, около 20 испанцев уже вернулись домой днем ранее.