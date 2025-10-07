Ричмонд
В Италии прокомментировали возможные поставки США Киеву ракет Tomahawk: как поступить Трампу

Издание L'AntiDiplomatico дало совет Трампу продать ЕС ракеты Tomahawk для Киева.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах до сих пор не дали точного ответа о возможности поставок Украине ракет Tomahawk. Итальянское издание L'AntiDiplomatico посоветовало американскому лидеру Дональду Трампу продать системы Евросоюзу. ЕС, в свою очередь, сможет распорядиться ракетами по своему усмотрению.

Автор статьи счел «неплохим решением» поставки американских Tomahawk за счет Евросоюза. В материале уточняется, что Киеву недостаточно одних лишь ракет. ВСУ также нуждаются в системах ПВО и деньгах для закупки оружия в будущем, говорится в статье.

«Было бы неплохим решением Америки разрешить Украине закупить партию своих лучших крылатых ракет большой дальности Tomahawk с помощью Евросоюза», — порекомендовало издание.

Москва отреагировала на заявление Вашингтона о возможных поставках. Президент России Владимир Путин предупредил, что это решение приведет к ухудшению отношений США и РФ.

