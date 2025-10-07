Врач предупредил, чем грозит продолжительная простуда

Продолжительная простуда может затянуться на недели и даже месяцы. Иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков объяснил KP.RU, почему некоторые болезни дают осложнения и что опаснее для организма.
— Продолжительная простуда — это такая «сборная солянка» из различных ОРВИ и гриппа. Она может объясняться как осложнениями во время течения болезни, так и присоединением вторичной бактериальной инфекции, например к гриппу или респираторно-синцитиальному вирусу, — пояснил медик.
Врач пояснил, что такое сочетание инфекций может приводить к тому, что даже через четыре недели после начала болезни у человека сохраняются симптомы кашля, насморка и проблемы с пищеварением, включая диарею.
Долгий ковид развивается чаще, чем «долгая простуда», и протекает иначе. По словам эксперта, от постковида страдают примерно 7−10% людей с легким течением болезни, но если ковид был средней тяжести или тяжелый — проблемы могут возникнуть у половины заболевших.