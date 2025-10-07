Ричмонд
«Вслед за Трампом»: Европа планирует ввести огромные пошлины на импорт стали по всему миру

FT: Европа хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия намерена предложить введение 50% пошлины на мировые поставки стали. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

«Европейская комиссия намерена во вторник предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира сверх квоты, установленной на уровне 2013 года», — передает издание.

По его информации, решение угрожает серьезно ударить по британской сталелитейной промышленности, 80% экспорта которой идет в Европу.

При этом глава UK Steel Гарет Стейс заявил, что отрасль столкнется с «крупнейшим кризисом», и призвал правительство использовать торговые отношения с ЕС для получения льгот, иначе производителей ждет катастрофа.

На днях портал EUObserver сообщал, что в ближайших планах Европейского союза — введение санкций против 120 танкеров, которые якобы имеют отношение к России.