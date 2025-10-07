В России появятся препараты от гепатита B и от диабета II типа

«Среди них — первый в мире препарат против гепатита B, генно-терапевтический препарат для лечения наследственной дистрофии сетчатки, а также лекарство для терапии сахарного диабета II типа. Хотя выход этих продуктов на рынок ожидается ближе к 2030 году, все они уже интегрированы в нашу трансляционную цепочку — от лаборатории до клиники — и проходят этапы доклинических исследований», — рассказал Петр Глыбочко агентству ТАСС.