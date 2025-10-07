В Иркутске на линию вышел новый автобус среднего класса. Он будет ходить по маршруту № 11. Новая модель, выпущенная на «КАМАЗе», впервые проходит тестирование в областном центре. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, в автобусе теплый салон и мягкие кресла.
— Вручение ключей от нового автобуса — это не только жест благодарности, но и важный шаг в повышении качества обслуживания горожан, — уточнил директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков.
В тот же день предприятие проводило на заслуженный отдых ветерана труда Елену Айзиман. Более 45 лет она отдала компании, начав свой путь в качестве экономиста и завершив его на посту архивариуса.
