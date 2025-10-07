Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов

Ранее Life.ru писал, что ВСУ уже пытались атаковать Дзержинск в воскресенье. Тогда силы ПВО сбили 20 беспилотников, однако один человек пострадал от падения обломков. Промышленные объекты, по данным губернатора Глеба Никитина, не пострадали — повреждения получили только жилые дома и частные постройки.