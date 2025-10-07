Ричмонд
Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов

Жители Дзержинска Нижегородской области рассказали, что ночью с 6 на 7 октября в небе над городом появились вспышки от взрывов, сопровождавшиеся гулом моторов. По словам очевидцев, это сработала система ПВО по украинским беспилотникам.

Источник: Life.ru

Местные жители сообщили SHOT, что слышали от восьми до десяти мощных взрывов.

Похожие звуки слышали и в Нижнем Новгороде. По официальным данным, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ уже пытались атаковать Дзержинск в воскресенье. Тогда силы ПВО сбили 20 беспилотников, однако один человек пострадал от падения обломков. Промышленные объекты, по данным губернатора Глеба Никитина, не пострадали — повреждения получили только жилые дома и частные постройки.

