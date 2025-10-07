Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов

Местные жители сообщили SHOT, что слышали от восьми до десяти мощных взрывов.
Похожие звуки слышали и в Нижнем Новгороде. По официальным данным, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ уже пытались атаковать Дзержинск в воскресенье. Тогда силы ПВО сбили 20 беспилотников, однако один человек пострадал от падения обломков. Промышленные объекты, по данным губернатора Глеба Никитина, не пострадали — повреждения получили только жилые дома и частные постройки.
