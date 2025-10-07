Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы получить ипотеку

Россияне в 2025 году должны зарабатывать от 136 тысяч рублей, чтобы получить ипотеку. Сейчас средний размер такого кредита составляет 5,7 миллиона рублей на первичном рынке. Об этом подробно рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова, пишет РИА Новости.
Так, если брать ипотеку на 30 лет, заемщику придется платить по 95,3 тысячи рублей ежемесячно. Если говорить о вторичном рынке, там ситуация проще. В месяц ипотечный платеж составит порядка 68,2 тысячи рублей. При этом у человека не должно быть других кредитов.
«Если первоначально запрашиваемая сумма по ипотеке кажется завышенной, стоит подумать о выборе более доступной недвижимости. Кроме того, оформить ипотеку можно через финансовые платформы, которые подбирают предложения на основе характеристик заемщика», — посоветовала Инна Солдатенкова.
