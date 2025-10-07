Мошенники придумали новую схему обмана с «новой» госпрограммой: подробнее

На следующем этапе злоумышленники запрашивают у гражданина конфиденциальную информацию — персональные данные, номер СНИЛС и банковские реквизиты, под предлогом необходимости их предоставления для решения проблемы. Полученные сведения могут быть в дальнейшем использованы для противоправных действий, включая оформление кредитных договоров на имя потерпевшего.