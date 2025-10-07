Ричмонд
Мошенники придумали новую схему обмана с «новой» госпрограммой: подробнее

Мошенники начали предлагать россиянам списать долги по новой госпрограмме.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали обманывать россиян, предлагая списать долги по якобы новой госпрограмме, чтобы похитить их личные данные и деньги. Об этом сообщает ТАСС.

Так, мошенники находят людей в тяжелой ситуации и, предлагая «помощь», рассказывают о несуществующих госпрограммах — полного списания долгов или финансовой амнистии.

На следующем этапе злоумышленники запрашивают у гражданина конфиденциальную информацию — персональные данные, номер СНИЛС и банковские реквизиты, под предлогом необходимости их предоставления для решения проблемы. Полученные сведения могут быть в дальнейшем использованы для противоправных действий, включая оформление кредитных договоров на имя потерпевшего.

Также аферисты часто просят внести предоплату и исчезают после получения денег. Кроме того, они манипулируют эмоциональным состоянием жертв, чтобы получить доверенность или доступ к личным данным, что позволяет им распоряжаться имуществом обманутых граждан.

Накануне МВД проинформировало: не стоит указывать полные данные о себе в соцсетях.