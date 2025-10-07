Для российских родителей одобрили увеличенные вычеты по накоплениям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 6 октября одобрила повышение налогового вычета для родителей, которые формируют долгосрочные сбережения на имя своих детей. Максимальная сумма инвестиций, на которую может распространяться налоговый вычет, увеличится до 500 тысяч рублей за налоговый период вместо нынешних 400 тысяч. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к комиссии.