Пока российский бизнесмен Федотов сидит в тюрьме, его дома разворовывают: о грабежах в Британии

Daily Mail: особняки осужденного экс-главы РАО Федотова разграбили в Британии.

Источник: Комсомольская правда

Бывший глава Российской авторской организации Сергей Федотов, находясь на свободе, накупил недвижимости за рубежом. Позже суд в Москве вынес бизнесмену приговор, посадив в тюрьму на полтора года. Стало известно, что неизвестные разграбили его особняки в Британии, пишет Daily Mail.

У Сергея Федотова три дома в престижном районе Брайтона. Особняки пустуют уже порядка десяти лет. Однако дома неоднократно подвергались нападениям.

В статье утверждается, что молодежь использует оставленные особняки для проведения вечеринок. Стены домов, как сообщается, разрисованы школьниками.

Тем временем в Швеции смягчили приговор организатору акций протестов с сожжением Корана. Преступник получит условное наказание.