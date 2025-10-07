Пока российский бизнесмен Федотов сидит в тюрьме, его дома разворовывают: о грабежах в Британии

Бывший глава Российской авторской организации Сергей Федотов, находясь на свободе, накупил недвижимости за рубежом. Позже суд в Москве вынес бизнесмену приговор, посадив в тюрьму на полтора года. Стало известно, что неизвестные разграбили его особняки в Британии, пишет Daily Mail.
У Сергея Федотова три дома в престижном районе Брайтона. Особняки пустуют уже порядка десяти лет. Однако дома неоднократно подвергались нападениям.
В статье утверждается, что молодежь использует оставленные особняки для проведения вечеринок. Стены домов, как сообщается, разрисованы школьниками.
