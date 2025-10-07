В Европе не могут успокоиться: Кубилюс допустил якобы агрессию РФ в отношении НАТО

Немецкие спецслужбы обладают информацией о якобы ведущихся в России «на высоком уровне» обсуждениях возможности нанесения удара по объектам НАТО. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.
«Поэтому сценарий с агрессией в отношении НАТО исключать нельзя», — рассказал Кубилюс в беседе Wyborcza.
Кубилюс констатировал, что российская армия освоила современные подходы к ведению боевых действий.
Он также подчеркнул, что промышленность страны продолжает крупномасштабный выпуск военной продукции — вооружения, боеприпасов и техники.
Однако накануне российский лидер Владимир Путин «расставил точки над и» в вопросе якобы агрессии РФ в сторону Запада. Так, комментируя на заседании клуба «Валдай» рассуждения западных политиков о возможном нападении РФ на НАТО, Путин дал им однозначную оценку, заявив, что подобные домыслы не выдерживают никакой критики.