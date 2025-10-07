Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: Слова Меркель о причинах СВО поссорили Германию и Польшу

Отношения между Берлином и Варшавой резко ухудшились — это произошло на фоне заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в The Telegraph.

Отношения между Берлином и Варшавой резко ухудшились — это произошло на фоне заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в The Telegraph.

По словам политика, Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам урегулировать украинский конфликт и наладить конструктивный диалог с Россией.

— Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности, — уточнили в материале.

До этого Меркель также выразила мнение, что косвенной причиной начала военного конфликта на Украине можно назвать пандемию COVID-19. Тогда политики не могли нормально взаимодействовать из-за ограничений.

Кроме того, недавно экс-канцлер поделилась, что у нее с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложные отношения.

Журналистка Анна Гусарская, в свою очередь, отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны Североатлантического альянса (НАТО).

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше