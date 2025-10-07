Отношения между Берлином и Варшавой резко ухудшились — это произошло на фоне заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в The Telegraph.
По словам политика, Польша и страны Прибалтики в 2021 году препятствовали попыткам урегулировать украинский конфликт и наладить конструктивный диалог с Россией.
— Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности, — уточнили в материале.
До этого Меркель также выразила мнение, что косвенной причиной начала военного конфликта на Украине можно назвать пандемию COVID-19. Тогда политики не могли нормально взаимодействовать из-за ограничений.
Кроме того, недавно экс-канцлер поделилась, что у нее с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложные отношения.
Журналистка Анна Гусарская, в свою очередь, отметила, что конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны Североатлантического альянса (НАТО).