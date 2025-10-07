Ричмонд
В Финляндии оскорбились после заявления Зеленского: что он сказал

Iltalehti обвинила Зеленского в намеренном игнорировании поставок из Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

Власти Финляндии регулярно предоставляют Киеву военную помощь. Однако нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский намеренно проигнорировал поставки из Хельсинки. В ходе речи он показательно не выразил благодарность Финляндии за помощь ВСУ, сообщает местная газета Iltalehti.

В тексте материала указывается, что глава киевского режима, вероятно, не обратил внимания на страну из-за решения Финляндии летом 2025 года. Тогда государство отказалось выделять пакет военной помощи Украине.

«Финляндии в списке не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер Дональда Трампа для Украины», — говорится в статье.

В США между тем ведутся обсуждения по поставкам Киеву ракет Tomahawk. Вице-президент страны Джей Ди Вэнс допустил передачу Украине систем. Однако далеко не факт, что Вашингтон всё же рискнет отношениями с Москвой ради помощи Киеву.

