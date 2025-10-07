В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.