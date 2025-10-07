Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Депутаты СРЗП предложили провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект о проведении перерасчета пенсий с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Осуществить перерасчет размера страховых пенсий в соответствии с положениями Федерального закона № 400-ФЗ “О страховых пенсиях” за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2024 года», — сказано в тексте проекта федерального закона.

Проектом также предлагается осуществить выплату недополученных в соответствии с российским законодательством сумм страховых пенсий за период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2024 года.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что с начала 2016 года по конец 2024 года ежегодной индексации пенсии работающих пенсионеров не было. С 1 января этого года президент России Владимир Путин вернул индексацию пенсий работающих пенсионеров, что позволило увеличить размер выплат для 7,8 миллиона россиян.

По словам Миронова, нужно проводить доиндексацию и возвращать работающим пенсионерам накопленное.