Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе Усолья-Сибирского открыли первый в регионе космический класс

Пятиклассникам предстоит углубленно изучать математику, информатику и естественные науки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В школе Усолья-Сибирского открыли первый космический класс. В честь этого события учебному заведению подарили тридцать экземпляров учебников по астрономии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ИГУ.

— Пятиклассникам, которые будут учиться в космическом классе, предстоит углубленно изучать математику, информатику и естественные науки по особой программе, — уточнили в пресс-службе университета.

После выпуска, школьники смогут работать в космической отрасли. Что касается учебных пособий, то еще два экземпляра передали в библиотеку лицея № 1 города Усолье. В этот же день в закрытом военном городке «Усолье-7» торжественно отпраздновали 60-летний юбилей школы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре продают записную книжку врача начала 20 века за 200 тысяч рублей.