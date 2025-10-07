В школе Усолья-Сибирского открыли первый в регионе космический класс

В школе Усолья-Сибирского открыли первый космический класс. В честь этого события учебному заведению подарили тридцать экземпляров учебников по астрономии. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ИГУ.
— Пятиклассникам, которые будут учиться в космическом классе, предстоит углубленно изучать математику, информатику и естественные науки по особой программе, — уточнили в пресс-службе университета.
После выпуска, школьники смогут работать в космической отрасли. Что касается учебных пособий, то еще два экземпляра передали в библиотеку лицея № 1 города Усолье. В этот же день в закрытом военном городке «Усолье-7» торжественно отпраздновали 60-летний юбилей школы.
