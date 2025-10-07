Онищенко высказался против начала уроков в школах с 9 утра: чем это объясняется

Замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко не поддержал идею переноса начала занятий в школах на 9 утра. Он напомнил, что такое решение никак не состыкуется с рабочим графиком родителей учащихся, цитирует РИА Новости.
Геннадий Онищенко добавил, что перенос начала учебы на полчаса никак не отразится на продуктивности школьников. Он также предупредил, что такие нововведения могут повлечь за собой социальные сдвиги.
«Детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу. Это тоже надо учитывать», — пояснил Геннадий Онищенко.
