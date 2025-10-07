Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог

ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Многие российские бойцы, которые сталкиваются с ампутацией ног, переживают, что не смогут вернуться в строй и довести свои задачи на СВО до конца, рассказала РИА Новости анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии МО РФ с позывным «Герда».
«Герои. Некоторые ребята очень переживают, особенно те, кому ампутируют ноги. Они думают: “Я же не смогу больше вернуться, мне надо доделать что-то там, довоевать”, и начинают молиться: “Хоть бы меня еще взяли обратно”, — сказала “Герда”.
По ее словам, раненые даже в очень тяжелом состоянии зачастую проявляют верх благородства.
«Его привозят, он грязный, голодный, холодный, и он дает тебе из нагрудного кармана шоколадку. Один боец так сделал мне подарок, когда ждал своей очереди в операционную, у него была травматическая ампутация стопы. Я зашла на приемный покой поставить катетер, ввести антибиотики, а он сидел нога на ногу и дал мне шоколадку. Это герои», — добавила анестезиолог.