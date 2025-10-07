Лившиеся ног бойцы молятся, чтобы вернуться на СВО, рассказала анестезиолог

«Его привозят, он грязный, голодный, холодный, и он дает тебе из нагрудного кармана шоколадку. Один боец так сделал мне подарок, когда ждал своей очереди в операционную, у него была травматическая ампутация стопы. Я зашла на приемный покой поставить катетер, ввести антибиотики, а он сидел нога на ногу и дал мне шоколадку. Это герои», — добавила анестезиолог.