Трамп планирует поставить Украине «Томагавки»: но есть одно «но»

Беседуя с журналистами, Трамп снова высказался о начале конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, его можно было избежать, однако конфликт спровоцировали непродуманные решения с обеих сторон. Он также добавил, что в этом конфликте «никто не смотрится хорошо».