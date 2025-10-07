Трамп планирует поставить Украине «Томагавки»: но есть одно «но»

Отвечая на вопрос о потенциальных поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об отсутствии намерений способствовать дальнейшей эскалации конфликта. При этом американский лидер отметил важность понимания целей применения данных ракет украинской стороной.
«Да, я думаю, что хочу выяснить, что они с ним делают. Вы знаете, куда они их отправляют? Думаю, я должен задать этот вопрос», — ответил Трамп на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
Беседуя с журналистами, Трамп снова высказался о начале конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, его можно было избежать, однако конфликт спровоцировали непродуманные решения с обеих сторон. Он также добавил, что в этом конфликте «никто не смотрится хорошо».
Как выяснила The Wall Street Journal, на встрече с Владимиром Зеленским в ООН в конце сентября Дональд Трамп не дал прямого согласия, но не исключил отмены ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.
Как затем заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американская администрация рассматривает вопрос о поставках «Томагавков» Украине, подчеркнув, что последнее слово остается за Трампом.
Позднее на смелые заявление администрации Трампа ответили в Кремле. Так, президент России Владимир Путин отметил, что в случае реализации планов по передаче Украине дальнобойных ракет «Томагавк» это приведет к необратимому ухудшению российско-американских отношений.
Кроме этого, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что применение подобных дальнобойных систем для ударов по территории России не заставит ждать ответной реакции.
Позднее американист Дмитрий Дробницкий в беседе с KP.RU пояснил, что история с поставками США была раздута журналистами, и что на данный момент нет никаких признаков готовности Трампа поддержать подобную идею.
Однако недовольны намерением Трампа и в Италии. Например, издание L'AntiDiplomatico нашло оригинальный выход: предложило Трампу «переложить ответственность» на Брюссель, продав ракеты Евросоюзу для самостоятельного принятия решений об их дальнейшей судьбе.