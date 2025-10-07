Ричмонд
Николаевский губернатор Ким заявил, что украинцы «кайфуют» во время конфликта с РФ

Жители Украины не должны жаловаться на что-либо — они «кайфуют» во время военного положения в стране. Такое мнение в понедельник, 6 октября, выразил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

По его словам, украинцы имеют «очень хорошие условия» для жизни. Он сравнил жителей с гражданами других стран, которым приходится выживать на фоне вооруженных конфликтов.

— Извините, мы живем кайфуя — с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным, — добавил Ким.

Однако чиновник не отрицает, что большой разрыв между жизнью у линии фронта и глубоко в тылу присутствует. Пропасть между этими слоями населения только увеличивается, передает RT.

По данным Госпогранслужбы Украины, около 250 тысяч людей покинули территорию страны с января по июнь 2025 года. За пределами государства на данный момент находятся 5,7 миллиона человек — многие уехали жить в Германию, Польшу и Чехию.

24 августа крайне правая Партия свободы в Нидерландах подчеркнула, что в случае прихода к власти намерена добиваться депортации украинских мужчин призывного возраста.