Туристов из Новосибирска предупредили о задержках в получении шенгенских виз

Визовые центры и туристические агентства предупреждают жителей Новосибирска о необходимости учитывать значительно больше времени на получение шенгенских виз. К октябрю 2025 года процесс рассмотрения документов заметно замедлился, а запись на подачу документов в консульства популярных стран распланирована на месяцы вперёд, сообщает Infopro54.
Представители туристического рынка отмечают, что особенно сложной ситуация стала с визами в Испанию. На данный момент поездки в эту страну для россиян практически невозможны. Многие компании, занимающиеся оформлением виз, отказываются принимать заявки на испанский шенген.
Некоторые европейские страны продолжают выдавать визы российским гражданам. Но туристов там ожидают значительные задержки в рассмотрении документов и высокая вероятность отказа. Например, Германия уже почти не выдаёт туристические визы россиянам. Формально подача документов возможна, но на практике это приводит к отказу в 90% случаев, утверждают сотрудники визовых центров. Визы выдаются без проблем только при наличии приглашений от родственников, друзей, для деловых поездок или лечения. Однако даже в этих ситуациях запись на подачу может быть занята на полтора месяца вперёд. В Италии, которая ранее была очень популярна у российских туристов, также ожидается увеличение сроков оформления виз в 2025 году.
— Теперь всем рекомендуем подавать документы за полгода, потому что этот сезон показал достаточно очень сильное увеличение сроков рассмотрения. Раньше максимальный срок рассмотрения был 30 дней. В реальности рассматривали за две недели. Сейчас официальные сроки — 45 дней. Но мы уже не раз убеждались, что всё может быть дольше, — объяснила Анжелика Забенкова.
Нынешняя ситуация — результат геополитической напряженности, которая резко обострилась после февраля 2022 года. Это сильно изменило выездной туризм из России в Европу.
Количество поездок сократилось из-за закрытия воздушного пространства и усложнения логистики. Многие европейские консульства сократили штат или приостановили работу, передав полномочия визовым центрам. Это увеличило бюрократическую нагрузку и время оформления документов.
Многие упрощенные визовые программы и соглашения были свернуты или ограничены. Страны Шенгенской зоны ужесточили процедуру проверки заявителей из России, увеличили количество запрашиваемых документов и сроки рассмотрения заявлений. В итоге получение визы стало сложным и долгим процессом.
Новосибирским туристам теперь нужно тщательно планировать поездки. Выбор стран сузился, а время на получение визы увеличилось. Эксперты советуют искать альтернативные направления и быть готовыми к тому, что даже при подаче документов за полгода поездка может сорваться.