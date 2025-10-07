Туристов из Новосибирска предупредили о задержках в получении шенгенских виз

Некоторые европейские страны продолжают выдавать визы российским гражданам. Но туристов там ожидают значительные задержки в рассмотрении документов и высокая вероятность отказа. Например, Германия уже почти не выдаёт туристические визы россиянам. Формально подача документов возможна, но на практике это приводит к отказу в 90% случаев, утверждают сотрудники визовых центров. Визы выдаются без проблем только при наличии приглашений от родственников, друзей, для деловых поездок или лечения. Однако даже в этих ситуациях запись на подачу может быть занята на полтора месяца вперёд. В Италии, которая ранее была очень популярна у российских туристов, также ожидается увеличение сроков оформления виз в 2025 году.