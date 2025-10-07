Ричмонд
Ночью 7 октября четыре аэропорта России приостановили работу из-за ограничений

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 7 октября четыре российских аэропорта приостановили работу. Выпускать и принимать рейсы перестали воздушные гавани Калуги и Волгограда. С 04:15 ограничения также ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, уведомили в пресс-службе Росавиации.

Работа воздушной гавани Волгограда частично приостановлена с 01:30 7 октября. Через полчаса ограничения ввели также в аэропорту Калуги.

«Аэропорты Н. НОВГОРОД (Стригино) и ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в оповещении.

Прошлой ночью над регионами РФ сбили 251 беспилотник ВСУ. Большая часть из дронов ликвидирована над Крымом, Курской и Белгородской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили над Нижегородским и Воронежским регионами.

