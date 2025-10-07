Ричмонд
В Новосибирске ищут миллионера, который сам не знает о выигрыше

В Новосибирской области появился новый миллионер, который может так и не узнать о своем богатстве. В начале октября был разыгран крупный приз в один миллион рублей, однако счастливчик до сих пор не объявился.

Источник: Сиб.фм

По данным организаторов, счастливый билет был приобретён через мобильное приложение.

Представители «Национальной лотереи» выражают обеспокоенность, так как владелец билета до сих пор не обратился за своим выигрышем. На его получение отводится 7 месяцев с момента опубликования результатов тиража.

Потенциального обладателя миллиона призывают не затягивать с визитом в офис обслуживания. Невостребованные средства будут направлены на финансирование социально значимых инициатив.