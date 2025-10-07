В Новосибирске ищут миллионера, который сам не знает о выигрыше

В Новосибирской области появился новый миллионер, который может так и не узнать о своем богатстве. В начале октября был разыгран крупный приз в один миллион рублей, однако счастливчик до сих пор не объявился.
По данным организаторов, счастливый билет был приобретён через мобильное приложение.
Представители «Национальной лотереи» выражают обеспокоенность, так как владелец билета до сих пор не обратился за своим выигрышем. На его получение отводится 7 месяцев с момента опубликования результатов тиража.
Потенциального обладателя миллиона призывают не затягивать с визитом в офис обслуживания. Невостребованные средства будут направлены на финансирование социально значимых инициатив.