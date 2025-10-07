Ричмонд
Жесткий дефицит воды прогнозируют Казахстану экологи

Карагандинские экологи заявили, что в ближайшие тридцать лет Казахстан может столкнуться с жестким дефицитом воды, передает телеканал «Астана».

Источник: pixabay.com

Эксперты ссылаются на аналитику министерства экологии и природных ресурсов. Согласно этим данным, запасы речного стока Казахстана к 2050 году значительно изменятся. Если в бассейне горных рек они немного увеличатся, то в бассейнах равнинных рек, напротив, уменьшаться. Это приведет к пересыханию водоемов, ухудшению качества воды и ее дефициту.

Учены советуют уже сейчас начать принимать меры по сбережению воды, в частности, в сельском хозяйстве. К примеру, предлагается ввести систему капельного орошения.

Экономить воду советуют и в работе промышленных предприятий.

Кроме того, экологи рекомендуют перевести все города на раздельное водоснабжение, не используя питьевую воду для полива, а также устанавливать приборы учета воды.

"Воды в Казахстане с каждым годом будет становиться все меньше и меньше. Весенние паводки создают иллюзию многоводности у многих людей, но на самом деле это не так. И чем дальше — вопрос дефицита воды будет стоять для Казахстана большие и больше.

Это связано как с трансграничными реками, которые берут начало в ледниках, так и с внутренними водными ресурсами. Вопросы водосбережения на сегодня должны охватывать все сектора экономики, затрагивать в том числе и население", — считает координатор информационных программ Карагандинского экологического музея Ирина Ингатович.