700 тысяч неработающих россиян не платят за ОМС: как власти хотят исправить эту проблему

В России хотят собирать по 45 тыс. в год с неработающих россиян на ОМС.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать неработающих трудоспособных россиян самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование. Сумму в 45 тысяч рублей в год глава Совфеда назвала «не колоссальной», но это позволит несколько разгрузить региональные бюджеты. Об этом Матвиенко заявила на слушаниях по теме «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — задалась вопросом политик.

Матвиенко подчеркнула, что 45 рублей в год сможет заплатить любой здоровый человек — это «небольшие, не колоссальные» средства. Вместе с тем, страна тратит огромные средства на неработающее население.

По ее словам, нет никаких вопросов в отношении пенсионеров, детей, инвалидов, людей с ограничениями по здоровью. Но когда нигде не работают молодые и здоровые люди, это говорит о нежелании трудиться или о теневой занятости.

«Тогда вопрос, а за счёт каких источников доходов они живут?» — подчеркнула политик.

В итоге получается, заключает парламентарий, неработающих россиян фактически содержат честно работающие соотечественники — они оплачивают им оказание медицинской помощи.

Реализация такой инициативы значительно снизит нагрузку на региональные бюджеты, заверила Матвиенко.

Ранее российский Минздрав предложил внести изменения в федеральный закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). В частности, предлагается наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации правом принимать решения о передаче территориальному фонду на территории региона полномочий страховых медицинских организаций.

Кроме того, с 1 сентября в России усилился контроль за страховыми медицинскими организациями, работающими в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Федеральный фонд ОМС будет следить за деятельностью страховых компаний, публикуя результаты на своем сайте и отправляя их в органы власти, Центробанк и гражданам. Это повысит прозрачность их работы.

