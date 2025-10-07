«Лента» отказалась от сотрудничества с производителем Vanish и Calgon

Продукцию от компании Reckitt больше не получится купить в торговой сети «Лента» — ретейлер отказался от дальнейшего сотрудничества с организацией. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале «Группа Лента».
Reckitt специализируется на производстве пятновыводителей Vanish, средств для удаления засоров Tiret, средств для защиты стиральных машин от накипи Calgon и освежителей воздуха Air Wick.
— Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества, — уточнили в сообщении.
Из-за поставщика торговой сети приходится работать с отрицательной наценкой — до минус 20 процентов. Только такие меры помогали обеспечить рыночную цену.
«Группа Лента» намерена заменить продукцию Reckitt российскими товарами. Они будут «аналогичны по качеству», а также обеспечат справедливую стабильную цену для покупателя.
