«Лента» отказалась от сотрудничества с производителем Vanish и Calgon

Продукцию от компании Reckitt больше не получится купить в торговой сети «Лента» — ретейлер отказался от дальнейшего сотрудничества с организацией. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале «Группа Лента».

Reckitt специализируется на производстве пятновыводителей Vanish, средств для удаления засоров Tiret, средств для защиты стиральных машин от накипи Calgon и освежителей воздуха Air Wick.

— Решение компании продиктовано принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества, — уточнили в сообщении.

Из-за поставщика торговой сети приходится работать с отрицательной наценкой — до минус 20 процентов. Только такие меры помогали обеспечить рыночную цену.

«Группа Лента» намерена заменить продукцию Reckitt российскими товарами. Они будут «аналогичны по качеству», а также обеспечат справедливую стабильную цену для покупателя.

