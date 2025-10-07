Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суды рассматривают более 20 исков «Союзмультфильма» о защите авторских прав

В исках «Союзмультфильм» указывает на якобы неправомерное использование персонажей мультфильмов.

Источник: pexels.com

Российские суды рассматривают не менее 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм», касающихся защиты авторских прав, свидетельствуют судебные документы.

Соотвествующие обращения от этой организации поступили, в частности, в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский суды Москвы. В них киностудия обращает внимание на якобы неправомерное использование персонажей мультфильмов в коммерческих целях.

Напомним, ранее суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» по поводу использования изображения крокодила Гены. С ответчика взыскано 50 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав киностудии.

В июле сообщалось о разбирательствах, касающихся лицензионных соглашений «Союзмультфильма» и американской компании LaRubint Corp. об использовании образа Чебурашки в Японии.