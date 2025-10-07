В России разработали БПЛА для мониторинга ЧС на нефтехранилищах и трубопроводах

В настоянее время созданы упрощенные прототипы летательного аппарата и станции, доказана работоспособность концепции. Работу над полноразмерным образцом планируется завершить в течение полутора лет. Комплекс может фиксировать возгорания, утечки газов и жидкостей из-за поврежденных труб или резервуаров и другие признаки аварий. Для этого применяются тепловизионные камеры и датчики дыма на борту дронов. Для навигации аппараты используют лидары и могут работать как с GPS, так и с российской спутниковой системой ГЛОНАСС. Система может использоваться также в лесоохране, заповедниках и на других территориях большой площади.