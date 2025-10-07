Новосибирская область заняла третье место в Сибири по уровню зарплаты

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области в январе — июле 2025 года превысила 83,9 тысячи рублей. С таким показателем НСО разместилась на третьей строчке рейтинга сибирских регионов по уровню зарплат. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
Лидером рейтинга стал Красноярский край, где средняя номинальная начисленная зарплата составила более 101,8 тысячи рублей. На втором месте расположилась Иркутская область — свыше 94 тысяч рублей.
— Высокий уровень зарплаты во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — добавили в пресс-службе Новосибирскстата.
Кстати, если рассматривать Сибирь в целом, то средняя номинальная начисленная зарплата в январе — июле составила 84,3 тысячи рублей.