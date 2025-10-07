Новосибирская область заняла третье место в Сибири по уровню зарплаты

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области в январе — июле 2025 года превысила 83,9 тысячи рублей. С таким показателем НСО разместилась на третьей строчке рейтинга сибирских регионов по уровню зарплат. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.