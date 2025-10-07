В Новосибирске пособие по беременности и родам достигнет 1 миллиона рублей

Предельный месячный размер пособия по беременности и родам также вырастет. Он рассчитывается как 100% от среднемесячного заработка. В 2026 году он составит 207,5 тысячи рублей, в 2027-м — 238,9 тысячи, а в 2028-м — 258 тысяч рублей.