В Новосибирске пособие по беременности и родам достигнет 1 миллиона рублей

В 2027 году максимальная сумма пособия по беременности и родам превысит миллион рублей. Размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 95 тысяч рублей в месяц. Такие данные содержит проект бюджета Социального фонда России, сообщает ТАСС.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Согласно документу, в 2026 году новосибирские мамы в декретном отпуске на 6 месяцев (140 календарных дней) получат пособие в размере 955 836 рублей. В 2027-м единовременная выплата увеличится до 1 100 437 рублей, а в 2028-м — до 1 188 465 рублей.

Предельный месячный размер пособия по беременности и родам также вырастет. Он рассчитывается как 100% от среднемесячного заработка. В 2026 году он составит 207,5 тысячи рублей, в 2027-м — 238,9 тысячи, а в 2028-м — 258 тысяч рублей.

Кроме того, в документе указаны предельные размеры пособия по уходу за ребенком до полутора лет. В 2026 году сумма ежемесячной выплаты составит 83 тысячи рублей, в 2027-м — 95,5 тысячи, а в 2028-м — 103,2 тысячи рублей.

С 1 сентября беременным студенткам, в некоторых регионах, увеличили размер декретных пособий до 76 тысяч рублей. Изначально выплаты осуществлялись учебными организациями и равнялись средней стипендии. Теперь их размер определяется на уровне прожиточного минимума в зависимости от региона. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для сохранения этносов в стране в каждой семье должно быть минимум два ребенка, а для роста населения — трое.