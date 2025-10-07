«Первая при Фицо»: В Словакии анонсировали новый пакет помощи Украине

Напомним, что Фицо выступает против военной помощи Украине, считая, что это только затягивает конфликт и усиливает гуманитарный кризис. На международной арене Словакия последовательно выступала против финансовых пакетов помощи Киеву от ЕС, в том числе путем угроз наложить вето в октябре 2023 года, январе и марте 2025 года.