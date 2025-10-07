Словакия впервые с 2022 года предоставит Украине пакет военной помощи, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Поставка станет первой при правительстве Роберта Фицо, возглавившего кабинет министров Словакии осенью 2023 года.
«Украина получит пять машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.
Со стороны Украины подпись под соглашением о передаче техники поставил министр обороны Денис Шмыгаль, со стороны Словакии — вице-премьер и министр обороны Роберт Калиняк.
Уточняется, что новый пакет военной помощи будет включать инженерную и строительную технику. Помимо систем разминирования «Божена», украинская сторона получит транспортные средства, инженерные комплексы для очистки территорий и оборудование для медицинской эвакуации.
Шмыгаль добавил, что отдельным вопросом повестки стали перспективы партнерства между бизнес-структурами двух стран.
Напомним, что Фицо выступает против военной помощи Украине, считая, что это только затягивает конфликт и усиливает гуманитарный кризис. На международной арене Словакия последовательно выступала против финансовых пакетов помощи Киеву от ЕС, в том числе путем угроз наложить вето в октябре 2023 года, январе и марте 2025 года.
При этом до текущего момента последняя военная поставка от Словакии была осуществлена в феврале 2022 года. Переломным моментом стали парламентские выборы сентября 2023 года, выигранные левоцентристской партией Smer Фицо.
Напомним, что отвергнутый в ноябре 2023 года 14-й пакет военной помощи включал значительные объемы вооружений: боеприпасы различного назначения, 140 ракет для зенитного ракетного комплекса «Куб», восемь минометных систем и 1200 мин. Однако правительство Фицо отклонило эти поставки стоимостью 40,3 млн евро, ограничив дальнейшую помощь Украине только гуманитарными и нелетальными категориями товаров.
Наканнуе Фицо высказался о возможном виновнике в продолжении конфликта на Украине. По словам премьер-министра Словакии, политика Евросоюза стала причиной того, что конфликт на Украине до сих пор продолжается.