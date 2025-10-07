Театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске

Приём работ на конкурс открыт до 15 ноября 2025 года. Комиссия рассмотрит также постановки по произведениям представителей «новой волны» «деревенщиков». Сам фестиваль пройдет с 15 по 22 марта 2026 года в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова.