Театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске. Третий Всероссийский фестиваль начинает принимать заявки на спектакли, посвящённые русской деревне и её судьбе. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта «Культура38».
— К участию приглашаются постановки по произведениям Распутина, а также его единомышленников: Астафьева, Шукшина, Белова и Абрамова, — уточнили в пресс-службе.
Приём работ на конкурс открыт до 15 ноября 2025 года. Комиссия рассмотрит также постановки по произведениям представителей «новой волны» «деревенщиков». Сам фестиваль пройдет с 15 по 22 марта 2026 года в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова.
