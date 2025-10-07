Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске

Можно подать заявки спектакли, посвящённые русской деревне и её судьбе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Театральный фестиваль имени Валентина Распутина состоится в Иркутске. Третий Всероссийский фестиваль начинает принимать заявки на спектакли, посвящённые русской деревне и её судьбе. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайта «Культура38».

— К участию приглашаются постановки по произведениям Распутина, а также его единомышленников: Астафьева, Шукшина, Белова и Абрамова, — уточнили в пресс-службе.

Приём работ на конкурс открыт до 15 ноября 2025 года. Комиссия рассмотрит также постановки по произведениям представителей «новой волны» «деревенщиков». Сам фестиваль пройдет с 15 по 22 марта 2026 года в Иркутском драматическом театре имени Н. П. Охлопкова.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в школе Усолья-Сибирского открыли первый в регионе космический класс.