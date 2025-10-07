В Иркутской области открылся первый космический класс

Напомним, первый в Сибири и на Дальнем Востоке, третий в России дорожный класс открыл свои двери для учеников 10А класса средней школы № 18 Иркутска. Цель создания «Дорожного класса» — подготовка школьников к осознанному выбору профессии. Ребята будут получать углубленные знания по физике и математике, профориентационные занятия предусмотрены в колледжах и университетах, обзорные экскурсии — на дорожных объектах.