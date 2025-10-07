В Иркутской области открылся первый космический класс

В школе № 20 Усольского муниципального района, расположенной в закрытом военном городке «Усолье-7», открыли первый в регионе космический класс. На юбилее школы, которой исполнилось 60 лет, Иркутский госуниверситет передал ученикам 30 экземпляров учебного пособия по астрономии, подготовленного сотрудниками ИГУ и Института солнечно-земной физики СО РАН, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу университета.
В состав авторского коллектива пособия вошли директор Р. Т. Сотникова, научный сотрудник Д. Ю. Климушкин, а также профессор, директор обсерватории ИГУ Сергей Язев, который, как отмечает Интерфакс, стал одним из инициаторов возвращения астрономии в школьную программу.
Пятиклассники нового космического класса будут углубленно изучать математику, информатику и естественные науки по спецпрограмме. Главная цель проекта — подготовка будущих специалистов для российской космической отрасли.
На праздничном мероприятии, посвященному юбилею школы, с приветственными словами выступили Сергей Язев, доцент Валентин Лебедев, представители администрации района и руководители системы образования. Директор школы Александр Щепин и учащиеся полчили в подарок комплекты учебников, доставленные из Иркутска. Кроме того, планируется дальнейшее сотрудничество школы и университета.
Напомним, первый в Сибири и на Дальнем Востоке, третий в России дорожный класс открыл свои двери для учеников 10А класса средней школы № 18 Иркутска. Цель создания «Дорожного класса» — подготовка школьников к осознанному выбору профессии. Ребята будут получать углубленные знания по физике и математике, профориентационные занятия предусмотрены в колледжах и университетах, обзорные экскурсии — на дорожных объектах.