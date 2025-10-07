В Омске придумали, как спасти муниципальные рынки

В Омске подготовили план развития муниципальных рынков. Его, как стало известно порталу Om1 Омск, представит на ближайшем заседании комитета по экономической политике в Горсовете глава АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин.
Речь в документе идёт о Левобережном, Ленинском, Центральном и Советском рынках. Прочие, напомним, уже давно проданы в частные руки. У рынков, которые остались под контролем города, схожие проблемы: высокий износ коммуникаций, холодильных камер и самих зданий, старейшему из которых «стукнуло» уже полвека. При этом денег на то, чтобы модернизировать материально-техническую базу, у рынков нет. Самый прибыльный из рынков за первое полугодие заработал чуть больше 11 миллионов рублей, да и то — до выплаты налогов.
Поэтому для исправления ситуации акционерное общество планирует привлечь сторонние средства. Муниципальные рынки должны получить «якорных» арендаторов в лице крупных федеральных сетей. Кроме того, на Центральном и Левобережном рынках, вслед за Ленинским, должны появиться фудкорты, а сами здания реконструируют под современные форматы торговли. Делать это планируют на деньги инвесторов, на каждый рынок нужно примерно по 200 миллионов рублей.
Свои средства муниципальные рынки тоже вложат: пять миллионов планируют потратить на организацию современных уличных ярмарок для местных производителей, ещё почти 80 миллионов — на модернизацию торгового оборудования, ремонт сетей и оборудования.
В результате, по плану, количество посетителей рынков должно вырасти с 3,2 до 3,3 миллионов человек в год, а чистая прибыль — до 24,5 миллиона рублей, то есть почти в полтора раза.