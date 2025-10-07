В Омске придумали, как спасти муниципальные рынки

Речь в документе идёт о Левобережном, Ленинском, Центральном и Советском рынках. Прочие, напомним, уже давно проданы в частные руки. У рынков, которые остались под контролем города, схожие проблемы: высокий износ коммуникаций, холодильных камер и самих зданий, старейшему из которых «стукнуло» уже полвека. При этом денег на то, чтобы модернизировать материально-техническую базу, у рынков нет. Самый прибыльный из рынков за первое полугодие заработал чуть больше 11 миллионов рублей, да и то — до выплаты налогов.