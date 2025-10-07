Финансист назвал россиянам лучшую стратегию по хранению средств: как обращаться с деньгами

Эксперт уточнил, что некоторую сумму всё же имеет смысл хранить в виде наличных. По его словам, это действенно, так как банковский счет иногда могут «заблокировать по ошибке». В таком случае гражданин без проблем воспользуется сбережениями, хранимыми в купюрах.