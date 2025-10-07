Ричмонд
Финансист назвал россиянам лучшую стратегию по хранению средств: как обращаться с деньгами

Финансист Паранич посоветовал для выгоды хранить основные сбережения в банках.

Лучший способ хранить накопления — положить средства на вклад в банке. Это и выгоднее, и безопаснее, чем держать деньги в виде наличных. С такой рекомендацией обратился к россиянам директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич, пишет KP.RU.

Эксперт уточнил, что некоторую сумму всё же имеет смысл хранить в виде наличных. По его словам, это действенно, так как банковский счет иногда могут «заблокировать по ошибке». В таком случае гражданин без проблем воспользуется сбережениями, хранимыми в купюрах.

«Или в магазине сбой терминала произойдет. Или свет в районе выключится. Желательно иметь дома запас наличных денег на срок от двух недель до месяца. Ну и какое-то количество налички брать с собой, если куда-то едете», — посоветовал Андрей Паранич.

