В России отменили первый концерт американского рэпера Swae Lee

Концерт американского рэпера Swae Lee (настоящее имя Халиф Малик ибн Шаман Браун), который должен был пройти в России 8 октября, отменен, сообщила площадка VK Stadium, где должен был выступить исполнитель.
«К сожалению, концерт Swae Lee в Москве, запланированный на 8 октября, не состоится», — сказано в сообщении на сайте концертного зала.
Рэпер ни разу не выступал в России. Организаторы пояснили, что исполнитель не смог вовремя получить визу для въезда в РФ. Билеты на его концерт можно будет вернуть с 13 по 20 октября.
Напомним, 27 сентября культовый американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер) во время фестиваля «Уличный драйв» сообщил о планах дать ещё два концерта в России в 2025 году. Он уточнил, что собирается выступить 3 декабря в Москве и 4 декабря в Санкт-Петербурге.