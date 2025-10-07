Ричмонд
В России отменили первый концерт американского рэпера Swae Lee

Рэпер Swae Lee не выступит 7 октября в РФ, поскольку не успел получить визу для въезда.

Источник: Аргументы и факты

Концерт американского рэпера Swae Lee (настоящее имя Халиф Малик ибн Шаман Браун), который должен был пройти в России 8 октября, отменен, сообщила площадка VK Stadium, где должен был выступить исполнитель.

«К сожалению, концерт Swae Lee в Москве, запланированный на 8 октября, не состоится», — сказано в сообщении на сайте концертного зала.

Рэпер ни разу не выступал в России. Организаторы пояснили, что исполнитель не смог вовремя получить визу для въезда в РФ. Билеты на его концерт можно будет вернуть с 13 по 20 октября.

Напомним, 27 сентября культовый американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер) во время фестиваля «Уличный драйв» сообщил о планах дать ещё два концерта в России в 2025 году. Он уточнил, что собирается выступить 3 декабря в Москве и 4 декабря в Санкт-Петербурге.