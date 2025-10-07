В России отменили первый концерт американского рэпера Swae Lee

Напомним, 27 сентября культовый американский рэпер Xzibit (настоящее имя Элвин Натаниэль Джойнер) во время фестиваля «Уличный драйв» сообщил о планах дать ещё два концерта в России в 2025 году. Он уточнил, что собирается выступить 3 декабря в Москве и 4 декабря в Санкт-Петербурге.