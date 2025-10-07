Алехин: ВСУ прячут РСЗО HIMARS среди жилой застройки в Харькове

Вооруженные силы Украины скрывают установки HIMARS, с помощью которых наносят удары в том числе по Белгороду, среди жилой застройки в Харькове. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«По моим сведениям, две установки HIMARS стоят где-то в Харькове. С одной из них, расположенной, предположительно, в Холодногорском районе, поздно вечером 5 октября был нанесен ракетный удар по Белгороду», — сказал Алёхин.
Вечером 5 октября в Белгородской области оказались повреждены энергообъекты в результате атаки ВСУ. По данным военкоров, противник бил из установки HIMARS. После этого российсские военные нанесли ответный удар.
Днём 6 октября ВСУ вновь атаковали Белгород. По данны Telegram-каналов, Киев попытался поразить энергетический объект шестью снарядами HIMARS.