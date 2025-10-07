Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алехин: ВСУ прячут РСЗО HIMARS среди жилой застройки в Харькове

Киев наносил удары по Белгороду из установок HIMARS, расположенных в Харькове, писали военкоры. Алехин отметил, что в городе есть как минимум две таких системы.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины скрывают установки HIMARS, с помощью которых наносят удары в том числе по Белгороду, среди жилой застройки в Харькове. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.

«По моим сведениям, две установки HIMARS стоят где-то в Харькове. С одной из них, расположенной, предположительно, в Холодногорском районе, поздно вечером 5 октября был нанесен ракетный удар по Белгороду», — сказал Алёхин.

Вечером 5 октября в Белгородской области оказались повреждены энергообъекты в результате атаки ВСУ. По данным военкоров, противник бил из установки HIMARS. После этого российсские военные нанесли ответный удар.

Днём 6 октября ВСУ вновь атаковали Белгород. По данны Telegram-каналов, Киев попытался поразить энергетический объект шестью снарядами HIMARS.