Выяснилось, что актер из «Папиных дочек» в суде требует с бывшей жены алименты

По словам актёра, Елена ушла от него вскоре после трагического падения с 12-метровой высоты, из-за которого он оказался серьёзно травмирован. Тем временем дочь женщины от первого брака выступила в защиту матери, заявив, что Казаков проявлял агрессию, поднимал руку на членов семьи и злоупотреблял алкоголем и запрещёнными веществами.