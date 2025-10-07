Выяснилось, что актер из «Папиных дочек» в суде требует с бывшей жены алименты

Исполнитель роли Ильи Полежайкина в популярном ситкоме «Папины дочки» Михаил Казаков обратился в суд с иском против бывшей супруги. Как сообщает РИА «Новости», актёр требует от Елены Казаковой выплаты алиментов. По словам артиста, заявление подано не в мировой, а в районный суд.
Супруги расторгли брак в 2023 году после 10-ти лет совместной жизни. Отношения начали рушиться, когда Казаков получил тяжёлые травмы ног, упав с большой высоты. У пары остался общий сын Мирослав, и судебные споры о его опеке продолжаются уже второй год.
Ранее суд постановил, что ребёнок должен проживать с отцом, после чего актёр подал иск о назначении алиментов с матери. Однако апелляционная инстанция отменила это решение. Сейчас Казаков вновь добивается выплат, утверждая, что бывшая жена не принимает участия в воспитании сына.
По словам актёра, Елена ушла от него вскоре после трагического падения с 12-метровой высоты, из-за которого он оказался серьёзно травмирован. Тем временем дочь женщины от первого брака выступила в защиту матери, заявив, что Казаков проявлял агрессию, поднимал руку на членов семьи и злоупотреблял алкоголем и запрещёнными веществами.
Ранее сам артист числился в реестре неплательщиков алиментов. За ним значилась задолженность по выплатам на сына и дочь, чьё отцовство он официально признал, находясь в браке.
