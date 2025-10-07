Ричмонд
Глава Енакиево: ВСУ использовали дроны с огромными двигателями при обстреле Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при атаке на Донбасс большие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) — размеры их двигателей можно сравнить с автомобильными. Об этом в понедельник, 6 октября, рассказал глава администрации Енакиево Сергей Захаров.

— Чтобы понимать, на этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля «Жигули». Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд, — отметил он.

По словам чиновника, украинская армия активно использует любые способы ведения войны. Бойцы ВСУ атакуют мирное население всеми возможными средствами, передает РИА Новости.

Недавно в составе вражеской армии появилось новое подразделение беспилотных систем под названием «Флэш». Батальон входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Рыцари зимней кампании».

По данным The Wall Street Journal, американские власти в течение нескольких лет негласно содействуют развитию производства беспилотников на Украине. На прошлой неделе делегация из Киева вновь прибыла в США для обсуждения договоренностей.

