Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 октября

Близнецам день сулит множество мелких и раздражающих неприятностей. Постарайтесь не принимать их близко к сердцу, иначе можно просто выйти из себя. В любом случае проблемы, возникающие сегодня, довольно быстро решатся, а ошибки не будут иметь серьезных последствий. Многие недоразумения к концу дня уже забудутся, поэтому не стоит на них зацикливаться. Не всегда будет легко ладить с окружающими, но критика порой оправдана — прислушайтесь к ней.