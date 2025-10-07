В Госдуме рассказали, как сэкономить на отоплении и других коммунальных платежах

Эксперт указывает, что завышенные суммы в квитанциях зачастую связаны с нарушениями теплового режима: в жилые дома подается избыточное количество тепла, через межпанельные швы происходит утечка, а в подвальных помещениях возможны протечки труб. По ее словам, в рамках энергосервисного контракта подрядная организация сама модернизирует системы тепло- и водоснабжения, а затем окупит расходы за счет сэкономленных средств. После этого жители начнут платить меньше.