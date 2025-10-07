«Известия»: пенсионному коэффициенту в России прочат рост в ближайшие годы

В течение года максимально можно накопить до 10 пенсионных баллов.
В 2027 году в России планируется поэтапное повышение стоимости одного пенсионного коэффициента — ключевого параметра для расчета страховой пенсии. Первая корректировка намечена на февраль, когда стоимость пенсионного балла увеличится примерно до 163 рублей. Второй этап пройдет в апреле: цена составит уже около 168 рублей.
«По 2026 году страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу на 7,6%, что выше уровня прогнозной инфляции в 6,8%. Так, пенсии будут увеличены для всех получателей страховых пенсий по единым принципам — на 7,6%, как для работающих, так и для неработающих россиян. Точная сумма прибавки зависит от размера пенсии получателей», — отмечают «Известия».
В настоящее время размер страховой пенсии напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые гражданин заработал за годы трудового стажа. Стоимость одного балла ежегодно пересматривается с учетом экономической ситуации и уровня инфляции.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы на 6,8%, а средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. На эти цели в 2026 году выделят более 18,7 трлн рублей, что позволит обеспечить стабильную выплату пенсий и соцподдержку на фоне роста цен.