«Известия»: пенсионному коэффициенту в России прочат рост в ближайшие годы

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы на 6,8%, а средний размер страховой пенсии по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. На эти цели в 2026 году выделят более 18,7 трлн рублей, что позволит обеспечить стабильную выплату пенсий и соцподдержку на фоне роста цен.