«Государство готово помочь»: министр труда рассказал о поддержке неработающих россиян

Глава Минтруда Котяков предложил помогать неработающим по принципу «двух ключей».

Источник: Комсомольская правда

Государство предоставит помощь гражданам, не имеющим работы. При этом нуждающиеся в поддержке должны и сами прикладывать усилия для выхода из тяжелой ситуации. Помогать неработающим россиянам можно по принципу «двух ключей», обратился с инициативой глава Министерства труда Антон Котяков в беседе с РБК.

Он напомнил, что в стране действуют меры поддержки при уходе за ребенком, по многодетности, болезни, беременности и другим обстоятельствам. В таких случаях государство оказывает необходимую помощь. При этом министр уточнил, что преодолеть бедность можно только работая сообща.

«Государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода “принцип двух ключей”, когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — разъяснил Антон Котяков.

Глава Минтруда также рассказал об уровне безработицы в стране. По его словам, сейчас он находится на минимальных отметках. Уровень безработицы достиг 2,1%.

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
