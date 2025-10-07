«Государство готово помочь»: министр труда рассказал о поддержке неработающих россиян

Государство предоставит помощь гражданам, не имеющим работы. При этом нуждающиеся в поддержке должны и сами прикладывать усилия для выхода из тяжелой ситуации. Помогать неработающим россиянам можно по принципу «двух ключей», обратился с инициативой глава Министерства труда Антон Котяков в беседе с РБК.
Он напомнил, что в стране действуют меры поддержки при уходе за ребенком, по многодетности, болезни, беременности и другим обстоятельствам. В таких случаях государство оказывает необходимую помощь. При этом министр уточнил, что преодолеть бедность можно только работая сообща.
«Государство готово помочь в трудной ситуации, но и самостоятельно тоже нужно прикладывать усилия. Это своего рода “принцип двух ключей”, когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — разъяснил Антон Котяков.
Глава Минтруда также рассказал об уровне безработицы в стране. По его словам, сейчас он находится на минимальных отметках. Уровень безработицы достиг 2,1%.