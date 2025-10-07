Омичам рассказали, какая живность обитает на территории региона

Накануне, 6 октября, отмечался Всемирный день охраны мест обитаний. В честь этого события пресс-служба Управления по охране животного мира рассказала о живности, которая в 2025 году обитает в регионе.
Сегодня в области насчитывается 74 вида млекопитающих и более 280 видов птиц, чье существование напрямую зависит от сохранения естественной среды. Территория обладает значительными природными ресурсами для формирования заповедных зон. Здесь расположено более четырех тысяч рек и 16 тысяч озер, включая крупные водоемы — Салтаим, Тенис, Ик, Эбейты и часть Васюганских болот. Лесные массивы занимают около одной трети площади всего региона.
Фото: Марина Мочалова / t.me/upr_zhivmir.
Особо охраняемые природные территории остаются ключевым инструментом сохранения экосистем — сообществ живых организмов и их среды обитания, связанных постоянным взаимодействием.
