Омичам рассказали, какая живность обитает на территории региона

Сегодня в области насчитывается 74 вида млекопитающих и более 280 видов птиц, чье существование напрямую зависит от сохранения естественной среды. Территория обладает значительными природными ресурсами для формирования заповедных зон. Здесь расположено более четырех тысяч рек и 16 тысяч озер, включая крупные водоемы — Салтаим, Тенис, Ик, Эбейты и часть Васюганских болот. Лесные массивы занимают около одной трети площади всего региона.